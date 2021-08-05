Двое детей погибли в дорожной аварии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ДТП с участием трех автомашин случилось столице. Погибли двое детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Авария произошла 4 августа в 22:30; 33-летний водитель автомашины Howo, следуя по объездной трассе со стороны шоссе Коргалжын в сторону проспекта Тлендиева, допустил наезд на грузовую автомашину марки Steyr, которая стояла вдоль дороги. Следом водитель автомашины Volkswagen Passat, не успев среагировать, допустила столкновение с автомашиной Howo.

В машине Howo были двое детей, 11 и 7 лет, они скончались на месте. Водители автомобилей Howo и Volkswagen Passat доставлены в больницу. Проводится досудебное расследование.





