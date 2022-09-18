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Двое детей погибли под колесами машин своих родителей в Абайской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Сентября 2022, 01:59
Двое детей погибли под колесами машин своих родителей в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 3 сентября 40-летний мужчина выезжал со двора дома и не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на своего малолетнего ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний скончался на месте. Второй случай произошел 10 сентября. 30-летний водитель при движении задним ходом допустил наезд на своего малолетнего ребенка. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Департамент полиции области предупреждает автовладельцев соблюдать ПДД, быть бдительными и осторожными при управлении автотранспортных средств.

Фото: Semeynews.kz.

ДТП   Происшествия   Абайская область  
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