Двое детей отравились угарным газом в Алматы: их состояние удовлетворительное
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за неисправности дымохода печи госпитализированы два ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
Как сообщили в ДЧС, 1 февраля в частном жилом доме в микрорайоне Айгерим Алатауского района, по улице Степная д. 17, из-за неисправности дымохода получили отравление угарным газом и госпитализированы двое детей в возрасте 6 лет и 3 месяца.
«Было установлено, что хозяин дома элементарно не подготовил печь к отопительному периоду, она была не прочищена. Как выяснилось, ранее – в декабре, январе с жителями дома инспекторы Алатауского отдела по ЧС проводили беседу о соблюдении правил безопасности. К счастью, медики проинформировали: состояние детей удовлетворительное, отравление – легкой степени. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», - отметили в ДЧС.
Жителям, несмотря на установившуюся солнечную погоду, необходимо привести печи в исправное состояние, напомнили в ведомстве.
С сентября прошлого года в целях недопущения гибели и травмирования жителей частного жилого сектора пожарные совместно с волонтерами обошли 100% взятых на учет домов, в январе 2020 повторно пройдено 50 тысяч домов, проведено 500 сходов, рейдов с МПС, с выдачей рекомендаций.
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