Двое детей отравились угарным газом в Алматы: их состояние удовлетворительное

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за неисправности дымохода печи госпитализированы два ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Как сообщили в ДЧС, 1 февраля в частном жилом доме в микрорайоне Айгерим Алатауского района, по улице Степная д. 17, из-за неисправности дымохода ​получили​ отравление​ угарным газом и госпитализированы двое детей в возрасте 6 лет ​и 3 месяца.

«Было установлено, что хозяин дома элементарно не подготовил печь к отопительному периоду, она была не прочищена. Как выяснилось, ранее – в декабре, январе с жителями дома инспекторы Алатауского отдела по ЧС проводили беседу о соблюдении правил безопасности. К счастью, медики проинформировали: состояние детей​ удовлетворительное, отравление – легкой степени. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», - отметили в ДЧС.

​ Жителям, несмотря на установившуюся солнечную погоду, необходимо привести печи в исправное состояние, напомнили в ведомстве. ​

С сентября прошлого года в целях недопущения гибели и травмирования жителей частного жилого сектора пожарные совместно с волонтерами ​обошли 100% взятых на учет домов, в январе 2020 повторно пройдено​ 50 тысяч домов, проведено 500 сходов, рейдов с МПС, с выдачей рекомендаций.



