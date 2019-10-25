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Двое детей играли возле дома и пропали в ЗКО

25 Октября 2019 11:43
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Двое детей играли возле дома и пропали в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Двое детей играли возле дома и пропали в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС РК.

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«24 октября в 21:00 поступило сообщение о пропаже 2 детей 2014 и 2017 годов рождения в поселке Жанама Акжаикского района Западно-Казахстанской области. В 16:00 дети игрались возле дома и пропали. После поступления информации организованы поисковые мероприятия, задействованы спасатели, полиция и местные жители. Из Уральска на поиски направлены спасатели и кинологический расчет. Проводится обход т ерритории поселка Жанама и близлежащих населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Кроме того ведется осмотр лесных массивов в данном районе. В настоящее время в поисковых работах всего задействованы более 30 человек и 2 единиц техники спасателей, полиции, также порядка 200 человек местных жителей и жителей из близлежащих населенных пунктов.



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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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