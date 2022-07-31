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Двое детей и юноша утонули в Актобе
31 Июля 2022 03:05

Двое детей и юноша утонули в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое детей из одной семьи, а также 18-летний юноша утонули в субботу в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Актюбинской области в Instagram.

30 июля текущего года в 14 часов 19 минут на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что в городе Актобе, район Алматы, Заречная 1, в районе моста «Южный обход» утонул парень в необорудованном месте для купания. Тело 18-летнего юноши извлечено из воды с глубины 3 метров, в 10 метрах от берега.

В этот же день в 19 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в г.Актобе, район Алматы, Заречный 1, в районе нового моста «Южный обход» в необорудованном месте для купания утонули двое детей из одной семьи 2009 и 2011 года рождения. Тела извлечены с глубины 3-х метров, в 15 метрах от берега .

В целях предупреждения несчастных случаев на воде департамент по ЧС Актюбинской области призывает соблюдать правила безопасности на водоемах.


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