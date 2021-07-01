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    22:07, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Двое детей и их бабушка погибли, упав в выгребную яму в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы двое детей и их бабушка погибли, упав в выгребную яму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    30 июня в Республиканский оперативно-спасательный отряд поступила информация о том, что двое детей упали в выгребную яму уличного туалета в поселке Абай, Наурызбайского района, города Алматы. На место происшествия выехала оперативная группа РОСО в количестве 6 человек личного состава.

    «Прибыв по адресу, оказалось, что первой в яме оказалась девочка 2020 года рождения. Старший брат 2009 года рождения, желая помочь, попытался самостоятельно вытащить сестру. Увидев происходящее, бабушка и отец детей тоже пытались их спасти. Выжить удалось только отцу, его извлекли до приезда спасателей и передали медикам скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Спасатели РОСО извлекли мальчика и бабушку, но помочь им уже не удалось.

    «Республиканский оперативно-спасательный отряд предупреждает, не оставляйте малолетних детей без присмотра, будьте бдительны и осторожны», - обратились к казахстанцам в РОСО.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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