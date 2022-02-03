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Двое детей и двое взрослых попали под колеса за один день в Караганде

3 Февраля 2022 16:56
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Двое детей и двое взрослых попали под колеса за один день в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Второго февраля в Караганде зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Все пострадавшие доставлены в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в департаменте полиции, 2 февраля около 11.35 46-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Гоголя, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на перебегавшую дорогу 59-летнюю женщину. В результате она получила травмы.

В этот же день около 13.50 автомобиль марки Mercedes под управлением 37-летнего водителя в районе общеобразовательной школы на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 8-летнюю девочку.

Еще один водитель в это день сбил ребенка. Около 15.30 38-летний водитель Chevrolet наехал на 8-летнего мальчика, который, несмотря на запрещающий сигнал светофора, переходил проезжую часть дороги.

А вот 19-летний молодой человек проходил пешеходный переход на зеленый свет. Но, несмотря на это, на парня наехал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado под управлением 48-летний водителя. Это произошло примерно в 16.50 на улице Молокова.

Во всех случаях пешеходы получили травмы различной тяжести и доставлены в медицинские учреждения. Факты зарегистрированы в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

«Мы обращаемся к участникам дорожного движения с просьбой о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и призываем быть предельно внимательными и осторожными. Водителям настоятельно рекомендуем во избежание ДТП выбирать скоростной режим в соответствии с погодой, соблюдать установленную дистанцию. Также не нарушать правила маневрирования и помнить о пешеходах, которым необходимо уступать дорогу. Пешеходам напоминаем о том, что с наступлением зимы водителям сложнее управлять транспортным средством, и призываем не переходить дорогу впереди движущегося транспорта - автомобиль не может остановиться мгновенно», - говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Куаныш Зарубаев.

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#Карагандинская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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