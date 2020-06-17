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Двое детей и 39 взрослых заболели коронавирусом в Павлодарской области

17 Июня 2020 10:16
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Двое детей и 39 взрослых заболели коронавирусом в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области зарегистрирован ещё 41 случай заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«COVID-19 подтверждён у 18 мужчин с 1940 по 1999 г.р. и мальчика 2006 года рождения, а также у 21 женщины с 1951 по 1989 годы рождения и девочки 2010 года рождения. Причём 23 пациента из числа заболевших проживают в Павлодаре, 17 являются жителями Экибастуза, один из Коктобе Майского района», - сообщили в межведомственной комиссии по противодействию COVID-19.

У заболевших были одинаковые симптомы: повышение температуры тела, кашель, слабость, боль в горле. 16 из них проходили обследование как контактные с людьми, у которых ранее выявили КВИ. Во всех случаях ПЦР-исследования показали положительный результат на COVID-19.
«Пациенты госпитализированы в инфекционные стационары Павлодара и Экибастуза, состояние удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом, круг контактных лиц установлен. По состоянию на 16 июня в Павлодарской области зарегистрировано 424 случая заболевания коронавирусной инфекцией», - подчеркнули в МВК.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Антон Гагарин

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