Двое человек утонули в ВКО
«Теплая погода в регионе приводит к тому, что граждане устремляются отдыхать вблизи водоемов. И хотя пляжи официально еще не открыты, население предпочитает проводить свой досуг у воды. Но как показывают несчастные случаи, не всегда безопасно. В регионе уже утонули 2 человека, 1 из них ребенок. Основная причина гибели людей - это грубое нарушение правил поведения на водоемах. Самые трагичные случаи, когда родители оставляют без присмотра детей», - отметили в пресс-службе ДЧС.
Чтобы не допускать гибели на водоемах и повысить культуру безопасности населения спасатели и полицейские проводят еженедельные профилактические рейды, мониторят водоёмы, проводят разъяснительную работу особенно среди родителей.
Постановлением акима Восточно-Казахстанской области в регионе определено 16 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях.
«Совместно с общественным объединением «Общество спасания на водах ВКО» проводится работа по обследованию и очистке дна акваторий мест массового купания с вручением акта. На сегодня подано лишь 14 заявок от руководителей баз отдыха», - сообщили в ДЧС.
Спасатели призвали к бдительности и осторожности, прежде всего, детей на водных акваториях.
При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.