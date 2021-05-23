Двое человек утонули в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По причине несоблюдения мер безопасности в Восточно-Казахстанской области до наступления купального сезона утонули уже два человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«Теплая погода в регионе приводит к тому, что граждане устремляются отдыхать вблизи водоемов. ​ И хотя пляжи официально еще не открыты, население предпочитает проводить свой досуг у воды. Но как показывают несчастные случаи, не всегда безопасно. В регионе уже утонули 2 человека, 1 из них ребенок. Основная причина гибели людей - это грубое нарушение правил поведения на водоемах. Самые трагичные случаи, когда родители оставляют без присмотра детей», - отметили в пресс-службе ДЧС.

Чтобы не допускать гибели на водоемах и повысить культуру безопасности населения спасатели и полицейские проводят еженедельные профилактические рейды, мониторят водоёмы, проводят разъяснительную работу особенно ​ среди родителей.

Постановлением акима Восточно-Казахстанской области в регионе ​ определено 16 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях.

​«Совместно с общественным объединением «Общество спасания на водах ВКО» проводится работа по обследованию и очистке дна акваторий мест массового купания с вручением акта. На сегодня подано лишь 14 заявок от руководителей баз отдыха», - сообщили в ДЧС.

Спасатели призвали к бдительности и осторожности, прежде всего, детей на водных акваториях.

При нахождении в​ местах отдыха на​ водоеме не​ допускается:

-​ входить в​ воду и​ купаться в​ состоянии алкогольного опьянения;

-​ прыгать в​ воду с​ лодок, катеров, причалов, а​ также сооружений, не​ приспособленных для этих целей;

-​ нырять в​ непроверенных и​ необорудованных местах;

-​ заплывать за​ буйки, обозначающие границы заплыва;

-​ плавать на​ предметах, не​ предназначенных для плавания;

-​ входить в​ воду детям без сопровождения взрослых.