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    16:16, 23 Май 2021 | GMT +6

    Двое человек утонули в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По причине несоблюдения мер безопасности в Восточно-Казахстанской области до наступления купального сезона утонули уже два человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    «Теплая погода в регионе приводит к тому, что граждане устремляются отдыхать вблизи водоемов. ​ И хотя пляжи официально еще не открыты, население предпочитает проводить свой досуг у воды. Но как показывают несчастные случаи, не всегда безопасно. В регионе уже утонули 2 человека, 1 из них ребенок. Основная причина гибели людей - это грубое нарушение правил поведения на водоемах. Самые трагичные случаи, когда родители оставляют без присмотра детей», - отметили в пресс-службе ДЧС.

    Чтобы не допускать гибели на водоемах и повысить культуру безопасности населения спасатели и полицейские проводят еженедельные профилактические рейды, мониторят водоёмы, проводят разъяснительную работу особенно ​ среди родителей.

    Постановлением акима Восточно-Казахстанской области в регионе ​ определено 16 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях.


    ​«Совместно с общественным объединением «Общество спасания на водах ВКО» проводится работа по обследованию и очистке дна акваторий мест массового купания с вручением акта. На сегодня подано лишь 14 заявок от руководителей баз отдыха», - сообщили в ДЧС.

    Спасатели призвали к бдительности и осторожности, прежде всего, детей на водных акваториях.

    При нахождении в​ местах отдыха на​ водоеме не​ допускается:

    -​ входить в​ воду и​ купаться в​ состоянии алкогольного опьянения;

    -​ прыгать в​ воду с​ лодок, катеров, причалов, а​ также сооружений, не​ приспособленных для этих целей;

    -​ нырять в​ непроверенных и​ необорудованных местах;

    -​ заплывать за​ буйки, обозначающие границы заплыва;

    -​ плавать на​ предметах, не​ предназначенных для плавания;

    -​ входить в​ воду детям без сопровождения взрослых.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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