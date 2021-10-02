РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:55, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двое человек пострадали при столкновении Toyota в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В дорожно-транспортном происшествии в Атырау пострадали два человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, 1 октября около 20:10 на перекрестке улиц Бергалиева-Амандосова столкнулись два автомобиля. Машина марки Toyota Prada под управлением водителя 1999 г. р., двигаясь по улице Бергалиева, при повороте налево в сторону улицы Амандосова столкнулась с встречным автомобилем Toyota Previa. При столкновении перевернулся автомобиль Toyota Prada. В результате пассажиры автомобиля Toyota Previa получили травмы. Об их состоянии будет сообщено позже.

    В настоящее время собраны материалы с места происшествия для проведения расследования.


    Теги:
    Атырауская область ДТП Происшествия, ЧС Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!