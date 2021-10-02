Двое человек пострадали при столкновении Toyota в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В дорожно-транспортном происшествии в Атырау пострадали два человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, 1 октября около 20:10 на перекрестке улиц Бергалиева-Амандосова столкнулись два автомобиля. Машина марки Toyota Prada под управлением водителя 1999 г. р., двигаясь по улице Бергалиева, при повороте налево в сторону улицы Амандосова столкнулась с встречным автомобилем Toyota Previa. При столкновении перевернулся автомобиль Toyota Prada. В результате пассажиры автомобиля Toyota Previa получили травмы. Об их состоянии будет сообщено позже.

В настоящее время собраны материалы с места происшествия для проведения расследования.