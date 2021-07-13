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    15:45, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Двое человек госпитализированы в результате ДТП в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое человек госпитализированы в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    12 июля примерно в 07:00 26-летний водитель автомашины Lada-21214, двигаясь со стороны города Кандагаша в направлении поселка Кенкияк Темирского района, на 21 километре автодороги местного значения Покровка-Жанажол, вблизи города Темира Темирского района, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в левую сторону по ходу движения транспортного средства.

    В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир с различными телесными повреждениями госпитализированы в ЦРБ поселка Шубаркудук.

    Согласно заключению медицинской экспертизы, водитель управлял транспортным средством в алкогольном опьянении.

    С начала года по вине нетрезвых водителей произошло семь ДТП, два человека погибли и девять пострадали.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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