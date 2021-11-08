Двое астанчан задержаны за кражу аккумулятора и угон авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане задержаны двое молодых людей за кражу и угон авто в один день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Установлено, что двое жителей столицы, находясь во дворе дома по улице Затаевича, заметили «ВАЗ-2115» с незапертой дверью. Воспользовавшись тем, что поблизости нет прохожих, они проникли путем свободного доступа в салон авто. Злоумышленники совершили кражу аккумулятора. Момент преступления попал в объектив наружных камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Потом взяв краденое, злоумышленники направились на улицу Акан Сери, где обнаружили оставшуюся также открытой машину «ВАЗ». Им не составило труда проникнуть в салон и угнать ее. Оперативникам удалось отследить машину и задержать подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 22 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. По двум фактам проводится досудебное расследование.



