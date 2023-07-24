Двое астанчан заболели серозным менингитом после купания в запрещенных водоемах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова не рекомендует жителям и гостям столицы купаться в неустановленных местах, особенно в фонтанах. В этом году санитарной службой были выявлены случаи заболеваемости среди населения, которые купались в открытых водоемах. Два человека заболели серозным менингитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В летний период мы проводим профилактическую разъяснительную работу среди населения, чтобы купались только в разрешенных местах, ни в коем случае не в фонтанах. Ряд инфекционных заболеваний, особенно энтеровирусные инфекции, которые с мая начинает регистрироваться в высоких цифрах, сам вирус начинает размножаться на поверхности теплой воды. То есть, в открытых водоемах, фонтанах. При купании в неустановленных местах есть большой риск заразиться. Помимо энтеровирусной инфекции, человек может заболеть острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А. Это те инфекции, которые могут появиться при купании в неустановленных местах», - объяснила Сархат Бейсенова на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны.

В этом году двое больных серозным менингитом ответили, что купались в неустановленных местах. В прошлом году в этот же период шесть человек сообщили, что купались в неустановленных местах, что повлекло за собой заболевание серозным менингитом.

«По результатам лабораторных исследований воды фонтанных комплексов в июне установлены 4 несоответствия нормативным значениям по санитарно-химическим и 1 - по микробиологическим показателям. По несоответствующим результатам проинформированы местные исполнительные органы и обслуживающими организациями проводится работа по очистке, промывке чаш фонтанов», - добавила Сархат Бейсенова.