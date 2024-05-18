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    11:28, 18 Май 2024 | GMT +6

    Двое астанчан выращивали коноплю у себя дома

    Двое астанчан выращивали коноплю у себя дома
    Фото: gov.kz

    В Астане государственным обвинителем - прокурором доказана вина двоих осужденных, которые у себя дома незаконно осуществляли посев и выращивание растений, содержащих наркотические вещества для собственного употребления без цели сбыта. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру столицы.

    В первом случае осужденный, заранее закупив семена и необходимое оборудование, в комнате дома выращивал растения каннабиса (конопля). В другом случае – в огороде своего дома.

    Приговором суда виновные осуждены к 3 годам лишения свободы каждый.

    Судебные акты вступили в законную силу.

    Как напомнили в прокуратуре, незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, влечет наказание до 8 лет лишения свободы.

    За незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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