Двое астанчан выращивали коноплю у себя дома

В Астане государственным обвинителем - прокурором доказана вина двоих осужденных, которые у себя дома незаконно осуществляли посев и выращивание растений, содержащих наркотические вещества для собственного употребления без цели сбыта. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру столицы.

В первом случае осужденный, заранее закупив семена и необходимое оборудование, в комнате дома выращивал растения каннабиса (конопля). В другом случае – в огороде своего дома.

Приговором суда виновные осуждены к 3 годам лишения свободы каждый.

Судебные акты вступили в законную силу.

Как напомнили в прокуратуре, незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, влечет наказание до 8 лет лишения свободы.

За незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.