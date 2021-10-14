РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:14, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Двое астанчан спасли жизнь девушки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Двое жителей столицы спасли от гибели девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

    В полицию на канал 102 в 07.20 часов поступило сообщение о том, что человек пытается спрыгнуть с моста.

    По словам очевидца, ранним утром она заметила девушку, которая вела себя подозрительно, сняв одежду подошла к перилам моста. Женщина попыталась отвлечь девушку разговором. К счастью, в этот момент подбежал молодой человек. Счет шел на секунды. Она уже успела повиснуть на перилах моста. Парень схватил ее за руку, перетянул к себе и удерживая, успокаивал ее.

    Затем он передал девушку прибывшим полицейским.

    «Героем я себя не считаю, я просто не смог равнодушно пройти мимо. Помочь человеку, который по тем или иным причинам оказывается в трудной жизненной ситуации - долг каждого из нас», - говорит 28-летний житель столицы.

    «Выражаю Вам признательность за спасение человеческой жизни и активную гражданскую позицию», - сказал руководитель столичной полиции Ержан Саденов, вручая благодарственные письма Елене Курочкиной и Дархану Жаксылыкову.

    Поддержать сына пришел и отец Дархана, который пожелал столичным полицейским успехов в служебной деятельности.



    Теги:
    Спасение Происшествия, ЧС Астана Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!