Двое астанчан спасли жизнь девушки

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - Двое жителей столицы спасли от гибели девушку, пытавшуюся спрыгнуть с моста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В полицию на канал 102 в 07.20 часов поступило сообщение о том, что человек пытается спрыгнуть с моста.

По словам очевидца, ранним утром она заметила девушку, которая вела себя подозрительно, сняв одежду подошла к перилам моста. Женщина попыталась отвлечь девушку разговором. К счастью, в этот момент подбежал молодой человек. Счет шел на секунды. Она уже успела повиснуть на перилах моста. Парень схватил ее за руку, перетянул к себе и удерживая, успокаивал ее.

Затем он передал девушку прибывшим полицейским.

«Героем я себя не считаю, я просто не смог равнодушно пройти мимо. Помочь человеку, который по тем или иным причинам оказывается в трудной жизненной ситуации - долг каждого из нас», - говорит 28-летний житель столицы.

«Выражаю Вам признательность за спасение человеческой жизни и активную гражданскую позицию», - сказал руководитель столичной полиции Ержан Саденов, вручая благодарственные письма Елене Курочкиной и Дархану Жаксылыкову.

Поддержать сына пришел и отец Дархана, который пожелал столичным полицейским успехов в служебной деятельности.



