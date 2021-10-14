Двое астанчан спасли жизнь девушки
В полицию на канал 102 в 07.20 часов поступило сообщение о том, что человек пытается спрыгнуть с моста.
По словам очевидца, ранним утром она заметила девушку, которая вела себя подозрительно, сняв одежду подошла к перилам моста. Женщина попыталась отвлечь девушку разговором. К счастью, в этот момент подбежал молодой человек. Счет шел на секунды. Она уже успела повиснуть на перилах моста. Парень схватил ее за руку, перетянул к себе и удерживая, успокаивал ее.
Затем он передал девушку прибывшим полицейским.
«Героем я себя не считаю, я просто не смог равнодушно пройти мимо. Помочь человеку, который по тем или иным причинам оказывается в трудной жизненной ситуации - долг каждого из нас», - говорит 28-летний житель столицы.
«Выражаю Вам признательность за спасение человеческой жизни и активную гражданскую позицию», - сказал руководитель столичной полиции Ержан Саденов, вручая благодарственные письма Елене Курочкиной и Дархану Жаксылыкову.
Поддержать сына пришел и отец Дархана, который пожелал столичным полицейским успехов в служебной деятельности.