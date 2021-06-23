Двое астанчан незаконно реализовали дизтопливо  на 14 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану завершено уголовное дело по факту незаконной реализации дизельного топлива на территории столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Сотрудниками ДЭР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечен факт незаконной траснпортировки и реализации двумя жителями столицы более 70 тонн дизельного топлива на сумму более 14 млн. тенге. Продажа была осуществлена без документов, подтверждающих законность их происхождения. Организаторы преступления осуждены на 3 года условно», - сообщили в пресс-службе ведомства.