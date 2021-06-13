Двое астанчан грабили женщин, срывая золотые цепочки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержаны двое мужчин, подозреваемых в серии ограблений. Жертвами их становились женщины, у которых они в вечернее время суток срывали золотые цепочки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Полицейскими Нур-Султана доказана их вина по трем эпизодам. Действовали злоумышленники поочередно. Они подмечали на улице женщин, на которых были надеты золотые украшения, выслеживали их и дерзко отбирали драгоценности.

Так, в 19:00 часов по улице Молдагулова, неизвестные, проследив за 52-летней женщиной, открыто похитили у нее золотую цепь. Женщина даже не подозревала, что двое мужчин, замышляя преступный умысел, шли за ней. Проходя мимо дамы, один из мужчин сорвал с ее шеи золотую цепь стоимостью 240 тысяч тенге. Оба скрылись.

Другой жертвой стала 28-летняя жительница столицы, которая возвращалась с работы домой в вечернее время. По улице Жубанова на нее неожиданно напал неизвестный и вырвал цепочку с кулоном.

На пересечении улиц Абая-Бейсекбаева имел место аналогичный факт. Со слов 38-летней заявительницы, около 21:00 часов двое неизвестных парней открыто похитили золотую цепочку с кулоном в виде льва. Происходящее увидел проезжавший мимо на велосипеде молодой человек и поспешил на помощь. Отбросив в сторону велосипед, он побежал за грабителями, перекрыв им дорогу. Но преступникам удалось скрыться. Отважный поступок молодого человека попал в объектив камер видеонаблюдения.

«Сотрудниками криминальной полиции в ходе изучения путей отходов, подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались двое жителей столицы в возрасте 24 и 32 лет.

Кроме того, изъято видео, где злоумышленники сдавали награбленное золото под чужим именем. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания», - отметил начальник управления криминальной полиции ДП г.Нур-Султана Дмитрий Демидов.

Департамент полиции г.Нур-Султана выражает благодарность гражданам, которые проявляя лучшие человеческие качества, рискуют во имя спасения других людей. Но вместе с тем предупреждает, что если вы стали жертвой или очевидцем противоправных действий, необходимо обратиться в полицию. Действовать самостоятельно и вступать в контакт с преступником весьма опасно.