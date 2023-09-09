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    14:15, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Двое астанчан арестованы за ношение оружия и сбыт наркотиков

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    Фото: пресс-служба ДП г. Астаны
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Астаны взяты под стражу жители города за ношение оружия и сбыт наркотических средств, передает МИА «Казинформ».

    «В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Кару» сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и криминальной полиции ДП Астаны установлен 31-летний мужчина, который в ходе конфликта возле столичного кафе применил оружие. Согласно проведенной экспертизе установлено, что пистолет является газо-травматическим (калибра 45 RUBBER, марки «МР-80-13Т»). По факту незаконного ношения оружия и совершения хулиганства проводится досудебное расследование. Также при проведении ОПМ в ходе обыска салона автомашины марки «ВАЗ-2115», принадлежащей 38-летнему жителю столицы, обнаружена и изъята крупная партия наркотических средств «Мефедрон», которые были упакованы в полиэтиленовые свертки в количестве 435 штук», - сообщили в полиции.


    Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-химическая. По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.

    «Оба лица, причастные к данным преступлениям, водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Астана Правоохранительные органы
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