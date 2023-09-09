Двое астанчан арестованы за ношение оружия и сбыт наркотиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Астаны взяты под стражу жители города за ношение оружия и сбыт наркотических средств, передает МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Кару» сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и криминальной полиции ДП Астаны установлен 31-летний мужчина, который в ходе конфликта возле столичного кафе применил оружие. Согласно проведенной экспертизе установлено, что пистолет является газо-травматическим (калибра 45 RUBBER, марки «МР-80-13Т»). По факту незаконного ношения оружия и совершения хулиганства проводится досудебное расследование. Также при проведении ОПМ в ходе обыска салона автомашины марки «ВАЗ-2115», принадлежащей 38-летнему жителю столицы, обнаружена и изъята крупная партия наркотических средств «Мефедрон», которые были упакованы в полиэтиленовые свертки в количестве 435 штук», - сообщили в полиции.

Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-химическая. По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.

«Оба лица, причастные к данным преступлениям, водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.