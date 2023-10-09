Двое альпинистов погибли из-за схода лавины в Тибете

Двое альпинистов, граждане Непала и США, погибли в результате схода лавины в Тибетском автономном районе (ТАР) КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным спасателей, прибывших на место происшествия, лавина сошла на вершине Шишабангма на высоте 7600-8000 метров.

По предварительной информации, в результате схода лавины двое альпинистов погибли. Еще двое - граждане США и Непала, числятся пропавшими без вести. Один альпинист из Непала получил серьезные травмы.

Пик Шишабангма высотой 8027 метров над уровнем моря находится в Тибетском автономном районе КНР.