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    15:42, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Двое альпинистов погибли из-за схода лавины в Тибете

    тибет
    Фото: © Global Look Press/Michael Runkel/imageBROKER.com

    Двое альпинистов, граждане Непала и США, погибли в результате схода лавины в Тибетском автономном районе (ТАР) КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает корреспондент агентства  Kazinform

    По данным спасателей, прибывших на место происшествия, лавина сошла на вершине Шишабангма на высоте 7600-8000 метров.

    По предварительной информации, в результате схода лавины двое альпинистов погибли. Еще двое - граждане США и Непала, числятся пропавшими без вести. Один альпинист из Непала получил серьезные травмы.

    Пик Шишабангма высотой 8027 метров над уровнем моря находится в Тибетском автономном районе КНР.

     

    Теги:
    Китай Происшествия Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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