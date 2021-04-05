Двое алматинцев распространяли мефедрон в ночном клубе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Берикхан Нургалиев рассказал о спецоперации в одном из ночных клубов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Крупные партии «синтетики» изъяты в Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Атырауской и Акмолинской областях. Так, в марте, в Алматы проведена спецоперация в одном из ночных клубов. Задержаны два молодых человека, которые распространяли синтетические наркотики среди посетителей», - сказал Берикхан Нургалиев на брифинге в МВД.

По его словам, оплату от клиентов они получали онлайн-переводами.

«У сбытчика и у одного из посетителей изъят расфасованный мефедрон. При обыске в квартирах подозреваемых обнаружены подготовленные для продажи синтетические наркотики и необходимое для расфасовки оборудование», - отметил спикер.

«В отношении владельца клуба составлено административное производство за непринятие мер по распространению наркотиков», - заключил Б. Нургалиев.