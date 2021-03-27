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    12:34, 27 Март 2021 | GMT +6

    Движение всех пригородных маршрутов приостановлено в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице приостановлено движение всех пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу компании City Transportation Systems в сети Instagram.

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями (гололёд), временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов», - говорится в сообщении компании City Transportation Systems.


    Напомним, атмосферные фронтальные разделы, связанные с Южным и Атлантическими циклонами сохранят неустойчивый характер погоды на всей территории РК, пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке дождь, на юге в горных районах – сильный дождь. По информации РГП «Казгидромет», местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, центре и востоке с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей.


    Теги:
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