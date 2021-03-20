Движение всех пригородных маршрутов приостановили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями, приостановлено движение всех пригородных маршрутов в Нур-Султане. Об этом сообщили в City Transportation Systems (CTS) города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили в компании, причиной приостановки движения пригородных маршрутов является гололед.

Ранее в департаменте полиции сообщили, что за прошедшие сутки в столице зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, призывая автовладельцев быть осторожными в связи с гололедом.

Также сообщалось, что в связи с метеоусловиями в аэропорту Нурсултан Назарбаев производилась задержка рейсов .

В связи с метеоусловиями в аэропорту утром были задержаны 9 рейсов на вылет и 12 - на прилет.