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    11:25, 20 Март 2021 | GMT +6

    Движение всех пригородных маршрутов приостановили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с погодными условиями, приостановлено движение всех пригородных маршрутов в Нур-Султане. Об этом сообщили в City Transportation Systems (CTS) города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнили в компании, причиной приостановки движения пригородных маршрутов является гололед.

    Ранее в департаменте полиции сообщили, что за прошедшие сутки в столице зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, призывая автовладельцев быть осторожными в связи с гололедом.

    Также сообщалось, что в связи с метеоусловиями в аэропорту Нурсултан Назарбаев производилась задержка рейсов .

    В связи с метеоусловиями в аэропорту утром были задержаны 9 рейсов на вылет и 12 - на прилет.


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