Движение временно ограничат на участке трассы в ВКО

В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах в ВКО, передает агентство Kazinform.

10 июня 2026 года в 06:00 в связи с проведением работ по среднему ремонту вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 437 — 450 (село Караайрык — санаторий «Рахмановские ключи»). Ориентировочное время открытия дороги - 10 июня 2026 года в 18:00.

Ранее сообщалось о том, что в Акмолинской области проводится средний ремонт автодороги «Астана — Кабанбай батыра — Темиртау».







