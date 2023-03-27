Движение возобновили на двух участках трассы Екатеринбург-Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На двух участках трассы «Екатеринбург-Алматы» снято ранее введенное из-за густого тумана ограничение движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

В связи с улучшением погодных условий в Акмолинской области открыт участок на а/д «Екатеринбург- Алматы» км. 1291-1353, уч. город Астана-станция Анар.

В Карагандинской области снято ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург- Алматы» км. 1353-1425, уч. станция Анар-ПВП городТемиртау.