9 Августа 2022 19:26

Движение восьми автобусных маршрутов изменили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с дорожными ремонтными работами по проспекту Мангилик ел на участке от улицы Орынбор до улицы Бухар жырау, временно изменены схемы восьми автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, изменено движение маршрутов №15, 15А, 18, 35, 43, 46, 54, 70.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.