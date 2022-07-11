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Движение в районе улиц Маметовой и Уалиханова закроют в Алматы
11 Июля 2022 09:44

Движение в районе улиц Маметовой и Уалиханова закроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы временно закроют движение по перекрестку улиц Маметовой и Уалиханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

«С 12 по 15 июля 2022 года в Медеуском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Маметовой и Уалиханова. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента. Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - говорится в сообщении компании.

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