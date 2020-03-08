Движение в пяти областях Казахстана ограничено в связи с погодными условиями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с погодными условиями в Казахстане ограничено движение в пяти областях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в пяти областях на 12 участках протяженностью 1 596 км, это 6,4% всех дорог республиканского значения», - отмечают в ведомстве.

В частности, дороги перекрыты на участках: Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км 16-235, Нур-Султан-Шидерты; Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи км. 7-166; Ушаново-Алтай; Усть-Каменогорск-Шемонаиха - гр.РФ км 105-123, Шемонаиха-РФ; Кызылорда-Павлодар км. 1066-1135, Молодежный-гр.Павлодарской обл; Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара км. 231-324, гр. Павлодарской обл.- Ботакара; Ленинский-Иртышск-Русская Поляна км. 0-278, Ленинский-РФ; Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара км. 0-231; Калкаман-гр.Карагандинская обл.; Кызылорда-Павлодар км. 1135-1206, уч. гр. Карагандинской обл.-Шидерты; Павлодар-Шарбакты км. 0-112, Павлодар-Шарбакты; Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское км 0-228; Рощинское-Корнеевка-Волошинка км. 0-86; Тимирязево-Сарыколь-гр. Костанайской области км. 0-32.

В АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Настоятельно рекомендуется выезжать на дороги только на зимней резине.



