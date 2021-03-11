Движение транспорта временно ограничено на участке по улице Омарова в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением строительно-монтажных работ по улице Омарова на участке от Казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева до улицы Ауэзова временно ограничено движение транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«В связи с ведением строительства объекта: «Реконструкция пешеходных зон и гармоничного, комфортного обустройства на территориях города Нур-Султан» будет ограничено движение транспорта с 01.03.2021 года по 25.04.2021 года по улице Омарова на участке от Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева до ул. Ауезова на период проведения строительно-монтажных работ», - сообщили в Управлении охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан.

Движение будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме посредством установки дорожных знаков.

Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся строительные работы и осуществлять движение, руководствуясь временными дорожными знаками и соблюдая правила дорожного движения (ПДД) Республики Казахстан.