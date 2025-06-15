Движение транспорта по улице Момынова перекроют в Шымкенте
Движение транспорта по улице Момынова перекроют в Шымкенте. Ограничения продлятся пять дней. Это связано с монтажом бетонных балок в рамках строительства железнодорожного путепровода, передает корреспондент агентства Kazinform.
Полное ограничение движения автотранспорта на улице Момынова в Шымкенте будет действовать с 15 по 19 июня.
— Для автомобилистов предусмотрен объездной маршрут, соответствующая схема разработана. Приносим извинения за временные неудобства. Просим горожан заранее планировать свои поездки, — сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Напомним, новый подвесной мост через железную дорогу на пересечении улиц Момынова и Тленшина призван решить проблему многолетних заторов на этом участке. Несмотря на временные ограничения для автомобилистов, график движения поездов останется без изменений.