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Движение транспорта по проспекту Туран и путепроводу закроют в столице

4 Сентября 2020 21:19
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Движение транспорта по проспекту Туран и путепроводу закроют в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение транспорта по проспекту Туран и путепроводу закроют в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Управление административной полиции ДП г.Нур-Султана сообщает что, в связи с производством ремонтных работ в период с 10 сентября по 10 октября движение транспортных средств по проспекту Туран от улицы Керей Жанибек хандары до улицы Улы Дала будет полностью закрыто.

В связи с этим, с 21:00 часов 9 сентября по проспекту Кабанбай батыра от улицы Керей Жанибек хандары до кольцевой развязки Каркаралы будут исключены полосы общественного транспорта и системы « Сергек « которыми фиксация нарушений движения по выделенным полосам производится не будет.

В целях исключения заторовых ситуаций сообщается о возможности движения автомашин по выделенным полосам общественного транспорта на вышеуказанном участке до завершения работ и открытия движения по проспекту Туран.

4 сентября с 22:00 до 06:00 часов 7 сентября движение транспортных средств по путепроводу ул.Кошкарбаева – ул.Байыркум будет полностью закрыто. При этом движение по улице Байыркум в прямом направлении под мостовым пролетом путепровода в сторону жилого массива «Железнодорожный» (ст.40-я) будет открыто.



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#Нур-Султан   #Транспорт   #МВД РК   #Дороги  
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