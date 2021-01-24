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    19:46, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Движение транспорта ограничили на дорогах Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ограничение движения для транспорта ввели на автодорогах в Акмолинской области в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    «В Акмолинской области с 20:00 23 января текущего года в связи с понижением температуры (-32 -35) введено ограничение движения для дизельных и общественных видов транспорта на автодорогах «Нур-Султан – Петропавловск» км. 18-231, участок Нур-Султан – Щучинск», - говорится в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.




    Напомним, из-за непогоды также закрыты объездные пути по трассе Туркестан -Шымкент на территории Ордабасинского района, а также закрыто движение на дорогах в Северо-Казахстанской области.


    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана Транспорт Акмолинская область
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