Движение транспорта ограничили на дорогах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ограничение движения для транспорта ввели на автодорогах в Акмолинской области в связи с неблагоприятными погодными условиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

«В Акмолинской области с 20:00 23 января текущего года в связи с понижением температуры (-32 -35) введено ограничение движения для дизельных и общественных видов транспорта на автодорогах «Нур-Султан – Петропавловск» км. 18-231, участок Нур-Султан – Щучинск», - говорится в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.









Напомним, из-за непогоды также закрыты объездные пути по трассе Туркестан -Шымкент на территории Ордабасинского района, а также закрыто движение на дорогах в Северо-Казахстанской области.