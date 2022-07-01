1 Июля 2022 08:45

Движение транспорта ограничат в Таразе из-за антитеррористических учений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом предупредил жителей Тараза о некоторых ограничениях на отдельных территориях областного центра в связи с проведением антитеррористических учений «Казфосфат-Антитеррор-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 1 июля с 10:00 до 13:00 Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом планирует провести антитеррористические учения «Казфосфат-Антитеррор-2022». Учения состоятся в городе Таразе по улице Ниеткалиева, в районе Завода минеральных удобрений АО «Казфосфат».

Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов по выполнению задач экстренного реагирования и пресечению условного акта терроризма, Планируется отработка действий по ликвидации его последствий.

Учения максимально приближены к боевым условиям, включают в себя различные элементы сложности. К учениям привлекается предельное количество задействованных в оперативном штабе лиц и специальной техники.

«Предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта по улице Ниеткалиева. Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым антитеррористическим учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов», - сообщили в Жамбылском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

Ранее антитеррористические учения прошли в Павлодаре.