телерадиокомплекс президента РК
    19:14, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Движение транспорта ограничат на несколько дней в Астане

    В Астане в период с 20 по 24 апреля 2026 года на отдельных улицах города будут введены временные ограничения для движения автотранспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дорога, пробки, автомобиль
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Это связано с проведением ряда международных политических мероприятий.

    В Службе государственной охраны отмечают, что меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности участников и гостей событий международного уровня.

    Жителей и гостей столицы просят заранее учитывать изменения в организации движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

    Ранее сообщалось, что несколько перекрестков закроют в Астане из-за ремонта.

    Теги:
    Дороги Служба государственной охраны РК Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц
    Адиль Нуртазин
    Автор
