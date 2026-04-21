19:14, 20 Апрель 2026 | GMT +5
Движение транспорта ограничат на несколько дней в Астане
В Астане в период с 20 по 24 апреля 2026 года на отдельных улицах города будут введены временные ограничения для движения автотранспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.
Это связано с проведением ряда международных политических мероприятий.
В Службе государственной охраны отмечают, что меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности участников и гостей событий международного уровня.
Жителей и гостей столицы просят заранее учитывать изменения в организации движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
