18 Мая 2022 23:00

Движение транспорта и пешеходов ограничат из-за антитеррористических учений в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Жители Костаная временно будут испытывать неудобства в связи с проведением антитеррористических учений 19 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

«19 мая текущего года в городе Костанае с 11:00 до 14:00 часов на территории ТОО «КТЖ ГП – «Костанайское отделение ГП» в Костанае областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом планируется проведение планового антитеррористического учения.

Предусмотрены меры ограничения движения для автотранспорта и пешеходов в районе станции «Южный» города Костаная», - сообщили в ведомстве.

В оперштабе просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией.