12 Августа 2022 22:30

Движение свыше 20 автобусных маршрутов временно изменили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с дорожными ремонтными работами по проспекту Мангилик Ел в столице временно изменены схемы движения свыше 20 автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, с 12 августа в связи с перекрытием участка дороги по проспекту Мангилик Ел, временно изменятся схемы движения маршрутов №№ 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 28, 30, 32, 35, 40, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 56, 60, 61, 70.

Просим заранее планировать свой маршрут.