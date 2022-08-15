15 Августа 2022 09:52

Движение семи автобусных маршрутов изменили из-за ремонта по улице Сауран в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с дорожными ремонтными работами по улице Сауран временно изменили движение семи автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, в связи с дорожными ремонтными работами по улице Сауран, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 28, 50, 52, 53, 60, 61.

Ранее сообщалось об изменении движения 14 автобусных маршрутов из-за ремонта по проспекту Мангилик ел в столице.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.

Просим заранее планировать свой маршрут.









Схемы движения: компания City Transportation Systems