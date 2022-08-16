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    09:40, 16 Август 2022 | GMT +6

    Движение семи автобусных маршрутов изменили из-за ремонта по проспекту Мангилик ел в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в связи продолжением дорожных ремонтных работ по проспекту Мангилик ел временно изменены схемы движения семи автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в компании City Transportation Systems, ремонт производится на участке от ул. Керей Жанибек хандар до ул. Орынбор, временно изменены схемы движения маршрутов № 15, 15А, 35, 43, 46, 54, 70.

    Просим заранее планировать свой маршрут.

    С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться на картинке.



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