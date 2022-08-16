Движение семи автобусных маршрутов изменили из-за ремонта по проспекту Мангилик ел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в связи продолжением дорожных ремонтных работ по проспекту Мангилик ел временно изменены схемы движения семи автобусных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, ремонт производится на участке от ул. Керей Жанибек хандар до ул. Орынбор, временно изменены схемы движения маршрутов № 15, 15А, 35, 43, 46, 54, 70.

Просим заранее планировать свой маршрут.

С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться на картинке.



