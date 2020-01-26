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Движение ряда пригородных маршрутов приостановлено в Нур-Султане
26 Января 2020 09:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице из-за заметенных дорог приостановлено движение ряда пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ».
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«В связи с погодными условиями (дороги замело) приостановлено движение маршрутов №№ 304, 307, 310, 311, 313, 314, 318, 322. На линии остаются маршруты №№ 302, 303, 306, 308, 320, 326», - сообщается на странице Astana LRT в Facebook .
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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