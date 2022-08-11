11 Августа 2022 16:10

Движение пяти автобусных маршрутов временно изменили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с дорожными ремонтными работами по улице Сауран, временно изменены схемы пяти автобусных маршрутов в столице, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в компании City Transportation Systems, перекрыт участок дороги по улице Сауран от улицы Сыганак в направлении улицы Алматы. Поэтому временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 28, 50, 52, 60 только в данном направлении.

С измененной схемой движения маршрутов можете ознакомиться на картинке.