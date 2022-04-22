Движение приграничных электричек возобновят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спустя два года возобновится движение электричек по маршрутам «Петропавловск-Исилькуль» и «Петропавловск-Петухово», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О возобновлении маршрутов сообщил на своей странице в социальной сети аким области Кумар Аксакалов. Глава региона встретился с начальником Южно-Уральской железной дороги Игорем Рязановым.

«Обсудили развитие железнодорожной отрасли, а также вопросы пассажирских перевозок между двумя странами. Договорились возобновить курсирование электропоездов «Петропавловск-Исилькуль» и «Петропавловск-Петухово». Этот транспорт пользуется спросом у населения приграничных областей. Обсудили проект строительства подъездного железнодорожного пути, который необходим для строящегося маслоэкстракционного завода «Маслодел» в Петропавловске. Очень важное производство для региона. Инвестор вкладывает 15 млрд тенге. Будет создано свыше 200 новых рабочих мест. Договорились о согласовании проекта в кратчайшие сроки», - проинформировал К. Аксакалов.

Электрички до Исилькуля и Петухово, действительно, были востребованы у североказахстанцев. Многие сельчане добирались на них до Петропавловска. Несколько лет назад эти маршруты относились к социально значимым и субсидировались областным акиматом.