Движение пригородных пассажирских поездов возобновляется в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению Главного государственного санитарного врача Актюбинской области объекты культуры (репетиции с участием не более 50 человек), библиотеки, музеи в будние и выходные дни заработают согласно внутреннему распорядку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению разрешаются услуги по доставке еды, при соблюдении требований приложения 22 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан 67 от 25 декабря 2020 года.

Разрешена работа объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях), в будние и выходные дни согласно внутреннего распорядка ТРЦ, при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований, санкционированных видов уличной торговли продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и другие).

Объекты туризма и организация в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) также могут работать с соблюдением требований приложения 11 и 17 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Разрешается работа продовольственных магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, аптек. Работа магазинов по реализации всех видов непродовольственных товаров разрешается в будние и выходные дни согласно внутреннего распорядка, с соблюдением требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Сотрудникам государственных органов и организаций (за исключением работников экстренных служб, задействованных при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) постановлено осуществлять въезд в вахтовые поселки при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на выявление CОVID-19 методом ПЦР.

Помимо этого разрешена деятельность:

- объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажа, вулканизации и других) согласно внутреннего распорядка, с соблюдением требований приложения 6 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

- объектов по оказанию услуг населению (типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды и другие) согласно внутреннего распорядка, с соблюдением требований приложения 10 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

- бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменных пунктов, ломбардов согласно внутреннего распорядка с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

- ЦОНов с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

- АО «Казпочта» с соблюдением требований приложения 1 Постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

- субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

- общественного транспорта в городах в будние и выходные дни – в штатном режиме (с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, обязательное ношение масок пассажирами, водителями и кондукторами) при соблюдении требований приложения 15 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

- религиозных объектов с проведением коллективного богослужения, намаза в мечетях (бес намаз), за исключением жұма намаза, с заполняемостью до 30%, но не более 100 человек в зале с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом с соблюдением установленных требований приложения 20 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

- объектов культуры (репетиции с участием не более 50 человек), библиотек, музеев в будние и выходные дни согласно внутреннего распорядка, при соблюдении требований приложения 9 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

- театров, кинотеатров, концертных залов, при соблюдении заполняемости не более 30% и требований приложения 9 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

- движения пригородных пассажирских поездов/электричек, движения пассажирских поездов, междугородних и внутриобластных автобусов/микроавтобусов, при соблюдении требований приложения 15 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.