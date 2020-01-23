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Движение пригородных маршрутов приостановлено в столице

23 Января 2020 08:11
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Движение пригородных маршрутов приостановлено в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение пригородных маршрутов приостановлено в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

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«В связи с закрытием трасс и погодными условиями, временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов», - сообщает Smart Astana Bot в Telegram.

Как отмечается, 22 января с 21 часа из-за метели и нулевой видимости закрыто движение на трассе Нур-Султан - Щучинск и с 22 часов на трассе Нур-Султан - Кабанбай батыр для всех видов автотранспорта.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Ринат Дусумов

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