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Движение пригородных маршрутов приостановлено в столице
23 Января 2020 08:11
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение пригородных маршрутов приостановлено в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеВременно закрыт ряд дорог республиканского значения в Акмолинской области На нескольких дорогах закрыли движение в СКО Из-за нулевой видимости закрыты еще три участка автодороги в Актюбинской области
«В связи с закрытием трасс и погодными условиями, временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов», - сообщает Smart Astana Bot в Telegram.
Как отмечается, 22 января с 21 часа из-за метели и нулевой видимости закрыто движение на трассе Нур-Султан - Щучинск и с 22 часов на трассе Нур-Султан - Кабанбай батыр для всех видов автотранспорта.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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