Движение пригородных маршрутов приостановлено в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение пригородных маршрутов приостановлено в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

«В связи с закрытием трасс и погодными условиями, временно приостановлено движение всех пригородных маршрутов», - сообщает Smart Astana Bot в Telegram.

Как отмечается, 22 января с 21 часа из-за метели и нулевой видимости закрыто движение на трассе Нур-Султан - Щучинск и с 22 часов на трассе Нур-Султан - Кабанбай батыр для всех видов автотранспорта.