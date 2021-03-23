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    16:46, 23 Март 2021 | GMT +6

    Движение пригородных маршрутов приостановлено в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями в столице приостановлено движение маршрутов по нескольким направлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями приостановлено движение маршрутов № 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 326. Маршрут № 12 временно не доезжает до улицы Арнасай, Сарытогай и Беласар. Маршрут № 37 временно не заезжает на остановку Космический центр, едет прямо и разворачивается», - сообщается на странице в Instagram компании City Transportation Cyctems.


    Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями в столичном аэропорту отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Также два самолета отправлены на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан.

    В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) также закрыты автотрассы по ряду направлений из столицы.


    Теги:
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