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Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2023, 11:11
Движение пригородных маршрутов приостановили из-за погоды в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане приостановлено движение 16 пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ».

По информации транспортной компании Астаны CTS, в связи с ухудшением погодных условий и закрытием трасс, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№304, 305, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 327, 328.

Все остальные пригородные маршруты на линии.

Ранее департамент по ЧС города Астаны сообщил о закрытии выездов из столицы из-за погоды.

Напомним, в Астане выпал снег. В городе ветрено, минусовая температура.


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