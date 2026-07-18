Движение по улице Алматы ограничат до конца года в Астане

В Астане в связи со строительством транспортного тоннеля по улице Алматы до конца 2026 года поэтапно закроют движение транспорта на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан, а затем — до улицы Сауран, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат .

С 18 июля до конца текущего года будет полностью закрыто движение по улице Алматы на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан.

Кроме того, с 20 июля до конца текущего года движение полностью перекроют на участке улицы Алматы от улицы Акмешит до улицы Сауран.

При этом пересечения улицы Алматы с улицами Сауран, Акмешит и Туркестан останутся открытыми.

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств на месте будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Напомним, также в Астане временно изменена схема движения маршрутов № 5, 5А, 14, 16, 73, 505.