Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ. - Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казахстан темир жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Восстановительные работы на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области завершены. Напомним , на данном участке из-за проливных дождей со снегом в горах Меркенского района были размыты автодорога и основание железнодорожного моста. По одному пути движение поездов было открыто в 02:15 часов ночи. Первым пропустили контейнерный поезд, затем пассажирский поезд № 712 «Тальго» сообщением Шымкент - Нурсултан. Встречное движение открыто в 8.20 часов утра», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В восстановительно-ремонтных работах была задействована специальная железнодорожная и автотракторная техника, 75 работников ж/д транспорта.

Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или в единую справочную службу 105.