Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ. - Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Казахстан темир жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Восстановительные работы на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области завершены. Напомним , на данном участке из-за проливных дождей со снегом в горах Меркенского района были размыты автодорога и основание железнодорожного моста. По одному пути движение поездов было открыто в 02:15 часов ночи. Первым пропустили контейнерный поезд, затем пассажирский поезд № 712 «Тальго» сообщением Шымкент - Нурсултан. Встречное движение открыто в 8.20 часов утра», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В восстановительно-ремонтных работах была задействована специальная железнодорожная и автотракторная техника, 75 работников ж/д транспорта.
Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или в единую справочную службу 105.
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