Движение поездов и автобусов в Китай приостановят – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Движение поездов и автобусных сообщений в Китай будет приостановлено. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с эпидемиологической обстановкой в Китайской Народной Республике Правительством Казахстана принимаются меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса в РК. В связи с этим, с 27 января 2020 года приостановлено автобусное сообщение по направлениям Алматы-Нур-Жолы-Урумчи, Оскемен-Майкапчагай-Урумчи, Жаркент-Хоргос-Кулджа, Аягоз-Бахты-Зимунай», - сказал председатель Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Самат Гилимов журналистам на брифинге.

Он отметил, что также приостановят движение поездов в направлении КНР.

«С 1 февраля текущего года маршруты следования пассажирских поездов №13/14 Алматы – Урумчи и №53/54 Нур-Султан – Урумчи будут сокращены до станции Достык (курсирование в пределах границы РК). Движение пассажирского поезда № 103/104 Урумчи – Алматы формирования китайских железных дорог будет приостановлено», - проинформировал С. Гилимов.

По его информации, с 1 февраля будет приостановлено железнодорожное сообщение по маршрутам Достык – Алашанькоу, Алтынколь – Хоргос.