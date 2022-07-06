18:56
6 Июля 2022 18:00
Движение по Восточной объездной автодороге частично перекроют в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы частично перекроют движение по Восточной объездной автодороге, передает МИА «Казинформ»,
«В связи с проведением ремонта дорог с 21:00 6 июля до 07:00 7 июля в ночное время будет частично перекрыто движение по Восточной объездной автодороге (ВОАД) от р. Жарбулак до ул. Толе би. Данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - говорится в сообщении управления городской мобильности Алматы.
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