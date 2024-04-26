Движение по улице Калдаякова частично ограничат в Астане

Согласно плану работ по строительству LRT на участках, примыкающих к проезжей части магистралей, по согласованию с департаментом полиции Астаны будет изменена организация дорожного движения по ул. Ш. Калдаякова, передает агентство Kazinform со ссылкой на CTS.

С 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до ул. Ж. Нажимеденова (ул. Панфилова) планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по ул. Ш. Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок, при этом запрещено движение:

прямо от моста М3 в сторону пр. Тауелсиздик;

налево от моста М3 на ул. Ж. Нажимеденова;

налево с ул. И. Панфилова в сторону моста М3;

налево с ул. Ж. Нажимеденова в сторону ул. Ш. Калдаякова.

Разрешено движение:

правоповоротный съезд от моста М3 на ул. И. Панфилова;

правоповоротный съезд с ул. И. Панфилова на ул. Ш. Калдаякова.

С 26 апреля по 18 мая на участке от ул. Ж. Нажимеденова (ул. И. Панфилова) в сторону проспекта Тауелсиздик планируется полное ограничение движения по ул. Ш. Калдаякова.

Для жителей ЖК «Французский квартал», ЖК «Итальянский квартал», ЖК «Австрийский квартал», ЖК «Monaco Residense» будет открыто движение автотранспорта по южному направлению через местный проезд.

На этот период будет запрещен выезд с местного проезда на основную проезжую часть ул. Ш. Калдаякова, а также левый и правый поворот с ул. Ш. Калдаякова на проспект Тауелсиздик.

Движение автотранспорта в западном направлении от проспекта Тауелсиздик в сторону моста М3 будет осуществляться путем сокращения полос.

При этом сквозные передвижения открыты по ул. Ж. Нажимеденова (ул. И. Панфилова) и проспекту Тауелсиздик.