4 Августа 2022 15:31

Движение по улице Розыбакиева перекроют для транспорта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Движение для транспорта перекроют из-за ремонта дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности города.

«В связи с проведением среднего ремонта с 23:00 4 августа до 6:00 5 августа будет перекрыто движение по улице Розыбакиева от улицы Левитана до улицы Байкадамова. С 23:00 5 августа до 6:00 6 августа будет перекрыто движение по той же улице на участке от улицы Байкадамова до улицы Утепова», - сказано в сообщении управления городской мобильности Алматы.

Указанные работы запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год.